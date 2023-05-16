Проекты охраны здоровья металлургов Белгородчины обсудили в столице

Мероприятие прошло в Москве 11-13 мая.

Участниками форума стали и представители Металлоинвеста. В частности, заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Компании Юлия Мазанова рассказала о системе управления здоровьем работников.

- Наша стратегическая цель – повысить качество жизни и продлить трудовое долголетие работников, используя передовые, в том числе цифровые, технологии профилактики, диагностики и лечения, – отметила Юлия Мазанова. – Мы создаем проактивную систему управления здоровьем, основанную на постоянном мониторинге и формировании у сотрудников ответственного отношения к своему здоровью. Ведется инвестирование в развитие медицинской помощи в наших городах и областных центрах: за последние 3 года на поддержку здравоохранения Белгородской и Курской областей направлено свыше 1,5 миллиардов рублей.

Ключевые элементы системы - автоматизированная система сменных медосмотров, периодические осмотры с расширенным спектром диагностических исследований и системой интеллектуальной поддержки принятия решений врача, программы скрининга и ранней диагностики заболеваний, персональный контроль показателей здоровья работников из группы высокого риска с применением дистанционных технологий, возращение на предприятия службы «цеховых врачей».

Создана и собственная служба, в состав которой входят группы охраны здоровья на предприятиях и корпоративные медорганизации.

В 2022 году в корпоративное здравоохранение было инвестировано более 400 миллионов рублей. Средства были направлены в первую очередь на предупреждение и раннее выявление заболеваний, обеспечение эпидемиологической безопасности, развитие автоматизированной системы медицинских осмотров и цифровых технологий.

Отметим, что реализованный проект по онкоскринингу рака легких на Михайловском ГОКе, в котором приняли участие свыше 10 тысяч сотрудников, получил высокую оценку профессионального сообщества и был отмечен дипломом Форума в номинации «Лучшие корпоративные и муниципальные программы укрепления общественного здоровья».

В своем выступлении Юлия Мазанова подчеркнула, что отношение к рискам для здоровья должно быть таким же, как к рискам производственным: четкое понимание последствий своих действий, постоянное внимание к собственному здоровью, его сохранению и укреплению.