Белгородский губернатор сообщил подробности сегодняшнего обстрела Шебекино

Пострадавшего во время обстрела Шебекино мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил подробности сегодняшнего обстрела Шебекино. Обстрел велся по самому центру города из ствольной артиллерии.

В результате происшествия пострадал один местный житель. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в центральную районную больницу.

- ВСУ обстреляли самый центр города из ствольной артиллерии. Пострадал один человек - мужчина с осколочными ранениями грудной клетки и правого плеча, доставлен в Шебекинскую ЦРБ. Состояние тяжелое. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, - написал глава Белгородской области в телеграм-канале.

Кроме того, прямые попадания снарядов пришлись по зданиям школы и торгового центра – сильно повреждены крыши. Есть также прилеты снарядов на территорию одного из промышленных предприятий. Осколками посечены пять машин.

Оперативные службы находятся на месте происшествия. Они продолжают поквартирный обход территории.

Как сообщал ранее https://www.bel.kp.ru/, губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле города Шебекино днем 6 мая. Началось смс-оповещение о необходимости укрыться в безопасном месте. В городе звучала сирена.