При обстреле ВСУ белгородского Шебекино пострадал один человек 6 мая 2023

Глава округа Владимир Жданов и оперативные службы находятся на месте.
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Сегодня, 6 мая, ВСУ обстреливают белгородский город Шебекино. Об этом в телеграм-канале написал глава региона Вячеслав Гладков:
- Началось смс-оповещение о необходимости укрыться в безопасном месте. По предварительно информации, есть один пострадавший.
По словам Вячеслава Владимировича, глава округа Владимир Жданов и оперативные службы находятся на месте. Вся дополнительная информация будет позже.
Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, накануне, 5 мая, в Белгородском районе под обстрел со стороны Украины попали села Черемошное и Устинка.