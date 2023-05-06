При обстреле ВСУ белгородского Шебекино пострадал один человек 6 мая 2023

Глава округа Владимир Жданов и оперативные службы находятся на месте. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 6 мая, ВСУ обстреливают белгородский город Шебекино. Об этом в телеграм-канале написал глава региона Вячеслав Гладков:

- Началось смс-оповещение о необходимости укрыться в безопасном месте. По предварительно информации, есть один пострадавший.

По словам Вячеслава Владимировича, глава округа Владимир Жданов и оперативные службы находятся на месте. Вся дополнительная информация будет позже.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, накануне, 5 мая, в Белгородском районе под обстрел со стороны Украины попали села Черемошное и Устинка.