Губернатор Белгородской области рассказал подробности ЧП с подрывом автомобиля на мине

Двое белгородцев отправились на рыбалку в зону ЧС и подорвались на мине. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал подробности гибели двух мужчин в приграничной Журавлевке. Они отправились на рыбалку в зону ЧС и подорвались на мине.

Спустя сутки близкие начали искать своих родственников, однако их телефоны не отвечали. Сегодня, 28 апреля, члены добровольной народной дружины обнаружили тела двух мужчин возле автомобиля. Они подорвались на мине и скончались на месте происшествия.

- 26 апреля два мирных жителя поехали на рыбалку. На рыбалку в Журавлевку. Их не остановило то, что в населенном пункте уже больше года действует режим ЧС (введен 23 марта 2022 года), их не остановили таблички с указанием минной опасности, их в принципе не останавливали взрывы, потому что данное село почти ежедневно подвергается обстрелам. Они просто поехали на рыбалку, - рассказал глава региона.

Вячеслав Гладков также опроверг множество сообщений, в том числе и в федеральных источниках, о том, что погибших было четверо. Мужчина и женщина, которых все искали вместе с двумя погибшими, оказались дома.