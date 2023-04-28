Двое мирных белгородцев погибли в запрещенной зоне

По словам Вячеслава Гладкова, на месте работает оперативная группа.
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
По предварительным данным, сегодня, 28 апреля, в селе Журавлевке Белгородской области двое мирных жителей выехали в запрещенную зону и погибли. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
- Причина гибели устанавливается. На месте работает оперативная группа. После получения дополнительной информации сообщу подробности.
Отметим, что ранее ряд СМИ сообщали о четырех погибших. Они уверяли, что мужчины ехали на рыбалку и решили срезать путь через поле.