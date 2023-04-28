Фрикадельки: история любви, начиная с Древнего Рима

Любимые многими мясные шарики даже имеют собственный праздник: 9 марта, Всемирный день фрикаделек.

Вкусная история

На вопрос о названии самого популярного в мире блюда из мяса, часто можно услышать «стейк». И это неправильный ответ! Кюфта, щётбюллар, польпетте, биттербаллен, бо вьен, митболлы – разные названия в разных странах, но все это фрикадельки!

Вероятно, первым, кто описал процесс приготовления фрикаделек, был древнеримский гурман и чревоугодник Марк Гавио Апиций: он готовил круглые шарики из фарша, утверждая, что самые лучшие были сделаны из мяса павлина.

Но всё-таки родиной фрикаделек считается Древняя Персия, где их называют «кюфта », что означает «рубленое мясо». Персы познакомили с этим блюдом арабов, которые, в свою очередь, передали его итальянцам. Завоевав Европу, фрикадельки завоевали и весь мир.

Конечно, они давно уже видоизменились по сравнению со своим суровым древнеперсидским предком. Есть «чистые» фрикадельки, которые состоят только из фарша с добавлением зелени и специй. Есть американские митболлы, где в фарш добавляют зелень, специи и сыр. В России в тефтели добавляют крупу и овощи, а в состав итальянских польпетте входит размоченный хлеб. Любопытный факт: традиционные итальянские фрикадельки – это отдельное горячее блюдо, которое никогда не подают с макаронами, их обычно едят как основное блюдо – просто так или в лёгком бульоне.

Фрикадельки можно варить в бульоне, обжаривать с соусом, они отлично сочетаются почти с любым гарниром.

Богатый выбор от «Мираторга»

Для демонстрации нашего – российского – подхода к приготовлению фрикаделек, мы предлагаем дайджест от компании «Мираторг».

Фрикадельки «Мираторг» продаются в замороженном виде, их необходимо только разогреть в течение 10-15 минут — и готовить по собственному вдохновению. Если вы предпочитаете диетический продукт, попробуйте фрикадельки из говядины или мини-фрикадельки из курицы. Любителям насыщенного мясного вкуса придутся по вкусу итальянские или шведские фрикадельки.

Есть мясные шарики из охлаждённого мяса, например, фрикадельки «Традиционные» — из нежной свинины и сочной говядины приготовлены с добавлением натуральных специй, щепотки пряностей и свежемолотого чёрного перца. Это отличное решение для быстрого обеда или ужина. А фрикадельки «Классические из свинины» — диетическое и простое блюдо, которое легко приготовит даже тот, кто не умеет управляться с плитой.

«Тефтельное ответвление» представлено новинкой – тефтелями под традиционной маркой «Любительские». Это универсальный продукт – он идеален и для варки (диетический вариант!), и для жарки, и для запекания в духовке.

Фрикадельки - от итальянского «frittadella» или французского «fricadelle» – в переводе означают «жареная котлетка».

Вкусные идеи

Готовить фрикадельки или тефтели можно на скорую руку. А можно — совместить традиционный советский ещё стиль с принципами знаменитого Гордона Рамзи.

Итак, берём упаковку (или две) тефтелей «Любительские» и готовим как шеф:

Соус для тефтелей готовим из нарезанных помидоров, лука-шалота, перца чили, чеснока, свежего базилика и орегано (душица), с добавлением небольшого количества белого вина. Пока соус уваривается и густеет, берём тефтели от «Мираторга», панируем в муке и обжариваем партиями по 4-5 штук с оливковым маслом до золотистого цвета. Обжаренные мясные шарики перекладываем в жаропрочную форму, заливаем соусом и запекаем в разогретой до 180 градусов духовке 10 минут. Достаём, поливаем соусом. Рекомендуется подавать с лёгким овощным салатом.

Есть и готовый вариант от фабрики-кухни «Мираторга» — нежное картофельное пюре с молоком и сливочным маслом в сочетании с тефтелями из свинины и говядины с брусничным соусом. Блюдо приготовлено из отборных ингредиентов для любителей натуральной домашней еды, у которых нет времени (или желания) готовить.

Сочные и сытные мясные фрикадельки или тефтели станут для вас главным блюдом на обед или ужин. Они настолько хороши, что они подходят для приготовления супа, горячего блюда и даже выпечки. Максимально широкий выбор фрикаделек – в фирменной розничной сети магазинов «Мираторг». В Белгородской области супермаркет находится в Погореловке Корочанского района.