Белгородский мэр встретился с жителями многоэтажки на Шаландина, которая была повреждена в результате взрыва 20 апреля

Фото из телеграм-канала Валентина Демидова.

В многоэтажке работают строительные эксперты, сотрудники МЧС, взрывотехники. В ближайшее время они должны завершить оценку и дать свое заключение.

- Я на связи со службами. Сегодня лично выезжал на место ЧП, оперативно спланировались и обсудили порядок наших действий, - написал в своем телеграм-канале мэр Белгорода Валентин Демидов.

Чтобы обеспечить безопасность, власти временно разместили людей в гостиницах. Некоторые жители решили остаться у родственников.

- Они смогут обратно вернуться в квартиры, как только мы будем уверены, что в доме безопасно и нет угроз, - пояснил глава города.

По словам Валентина Валентиновича, завтра, 22 апреля, мэрия получит заключение экспертов БГТУ о состоянии дома.

- Затем – проектно-сметная документация на демонтаж и восстановление. Пояснил, как будет строиться работа. Главное – никого один на один с бедой не оставим. С каждым жителем пройдем в квартиру, составим дефектную ведомость, а затем смету. Без согласия жителей, как на общестроительные, так и на отделочные работы действовать не начинаем. В июле предварительно завершим восстановление.

Демидов заверил, что по всем вопросам готова помочь управа.

- Кому нужно попасть в квартиру – сегодня организуем выезд. Ситуации разные – кто-то переживает из-за животных, кому-то нужно забрать лекарства. Понимаю состояние людей. Они очень переживают и волнуются за свое жилье. Конечно, хотят быстрее вернуться домой. Пообещал все индивидуальные ситуации и просьбы отработать. Алгоритм у нас отлажен. Все квартиры, а их, по уточненным данным, семь (две с затоплением в результате происшествия), отремонтируем в кратчайшие сроки. Этот вопрос – на моем контроле.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, вчера, 20 апреля, от взрыва в Белгороде пострадали три человека.