От взрыва в Белгороде 20 апреля пострадали три человека

Гладков: До понедельника полностью восстановительные работы должны быть завершены.

В утреннем обращении Вячеслав Гладков сообщил о третьей пострадавшей от вчерашнего взрыва в Белгороде.

- Трое пострадало, один человек отказался от госпитализации, одному жителю поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, жизни ничего не угрожает, вся необходимая помощь оказывается. И одной пожилой женщине стало плохо, очень поднялось давление. Она была госпитализирована, сейчас находится под наблюдением врачей. Слава богу, что нет погибших, - сказал губернатор Белгородской области.

Городские власти также вчера приняли решение полностью расселить пострадавший трехподъездный пятиэтажный дом на улице Шаландина. По словам главы региона, эвакуация проходила под контролем сотрудников МЧС и главы города Валентина Демидова. Некоторые жильцы уехали к своим родственникам. Всех остальных, кому некуда было поехать, администрация поселила в гостинице «Амакс».

- Жилье, питание будут обеспечены. Сейчас самое главное - провести строительную экспертизу несущих конструкций этого дома и подготовить проектно-сметную документацию для того, чтобы начать максимально быстро восстановительные работы. Эти задачи поставлены, находятся под контролем, - отметил глава региона.

Вячеслав Гладков также подчеркнул, что восстановительные работы дорожного полотна на перекрестке Губкина-Ватутина постараются максимально быстро сделать в выходные дни. Строителям предстоит полностью убрать поврежденные материалы и уложить новое качественное твердое покрытие. Основной объем работ придется на субботу и воскресенье в связи с большим дорожным трафиком в рабочие дни.

- До понедельника полностью восстановительные работы должны быть завершены. Тяжелые испытания выпали вчера вечером жителям Белгорода. Все вместе, я думаю, мы эти испытания пройдем, - подчеркнул Вячеслав Гладков.