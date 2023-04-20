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Происшествия20 апреля 2023 19:55

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о взрыве в Белгороде

На месте ЧП образовалась воронка радиусом в 20 метров
Наталия ИЛЮШНИКОВА
По предварительным данным, никто не пострадал.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Фото: "КП" Архив

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел мощный взрыв. Информацию о ЧП сообщил губернатор Вячеслав Гладков в соцсети. По предварительным данным, никто не пострадал.

- ЧП в Белгороде. Произошел взрыв. По предварительной информации, пострадавших нет. На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров. Есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи, - написал глава региона в телеграм-канале.

На месте происшествия находятся мэр города Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев и все оперативные и аварийные службы. Губернатор обещал держать в курсе происходящего и позже сообщить о дополнительной информации.

ЧППроисшествия: ЧП