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Происшествия19 апреля 2023 11:49

В Белгороде завели два уголовных дела из-за взрыва гранаты во дворе частного дома

Смертельное ЧП произошло накануне
Алексей СЕРГУНИН
Злоумышленник решил поставить точку в конфликт своеобразным способом: принес в соседний двор гранату и взорвал ее. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

Злоумышленник решил поставить точку в конфликт своеобразным способом: принес в соседний двор гранату и взорвал ее. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

Следственный отдел по Белгороду СУСК РФ по региону возбудил уголовные дела по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

По версии следствия, вчера, 18 апреля, 27-летний подозреваемый вместе со своим 32-летним знакомым находились в гостях у 51-летней женщины в ее частном доме, расположенном на улице Серафимовича в Белгороде. Из-за чрезмерного потребления алкоголя между подозреваемым и двумя его знакомыми произошла словесная ссора.

- Злоумышленник решил поставить точку в конфликт своеобразным способом: принес в соседний двор гранату и взорвал ее, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального управления СУ СК РФ.

В результате 32-летний мужчина от полученных ранений скончался на месте. Женщину и злоумышленника доставили в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Жизни потерпевшей женщины ничего не угрожает.

После осмотра места преступления назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям – до 20 лет лишения свободы.

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