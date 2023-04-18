При взрыве гранаты во дворе частного дома в Белгороде погиб мужчина

В причинах произошедшего разбираются правоохранительные органы. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Сегодня, 18 апреля, в Белгороде во дворе частного жилого дома по улице Серафимовича произошло ЧП – взорвалась граната. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Есть один погибший и двое пострадавших. Мэр города Валентин Демидов выехал на место, - написал Вячеслав Владимирович.

По предварительным данным, жители этого дома вели асоциальный образ жизни. В причинах произошедшего разбираются правоохранительные органы.