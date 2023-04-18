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Происшествия18 апреля 2023 17:05

При взрыве гранаты во дворе частного дома в Белгороде погиб мужчина

На месте трагедии работают спецслужбы
Алексей СЕРГУНИН
В причинах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

В причинах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Сегодня, 18 апреля, в Белгороде во дворе частного жилого дома по улице Серафимовича произошло ЧП – взорвалась граната. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Есть один погибший и двое пострадавших. Мэр города Валентин Демидов выехал на место, - написал Вячеслав Владимирович.

По предварительным данным, жители этого дома вели асоциальный образ жизни. В причинах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

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