Белгородский губернатор Гладков подарил щенка пострадавшей от обстрела семье

Мальчишкам рассказали, что их верный друг отправился помогать нашим военным на границу. Теперь у них есть Альба. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вчера, 26 декабря, глава Белгородской области Вячеслав Гладков навестил семью Филимоновых, живущую в региональном центре. Неделей ранее,18 декабря, их частный дом попал под обстрел со стороны Украины.

- Выбиты были все окна. Бабушке с дедушкой в этот день посекло осколками спину и лицо, - напомнил Вячеслав Владимирович.

В той атаке ВСУ каким-то чудом не пострадали двое детей, которые в момент обстрела находились в ванной.

- Бог уберег семью. А вот любимой собаке повезло меньше - спасти и довезти ее к ветеринару уже не успели. Мальчишкам рассказали, что их верный друг отправился помогать нашим военным на границу. Не стали расстраивать, - пояснил губернатора.

Приехав в гости к Филимоновым, Вячеслав Гладков подарил трехмесячного щенка вельш-корги Альбу.

- Он тут же стал другом, как будто все время вместе с ними и жил. В доме уже вставлены окна, ведутся отделочные работы. И пусть у семьи все будет хорошо, так же, как и у всех жителей Белгородской области! – написал в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области.