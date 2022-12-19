Губернатор Белгородской области Гладков назвал неэффективной систему СМС-оповещений об обстрелах

С другой стороны, Гладков добавил, что длительность обстрела предугадать нельзя: в некоторых ситуациях такого рода СМС могут быть полезными. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

По словам главы Белгородчины Вячеслава Гладкова, во время вчерашнего обстрела областного центра СМС-сообщения о необходимости пройти в укрытия пришли жителям через 40 минут или даже полтора часа после начала ведения огня.

- Это вызывает раздражение у людей. Появляется масса вопросов. И эффективность их в целом, СМС-сообщений, достаточно низкая. Мы начинаем реагировать после того, как взрыв уже раздался на земле. Обстрела в течение длительного времени не происходило, массовое распространение о необходимости идти в укрытие вызвало больше паники и дополнительных проблем, - считает Вячеслав Владимирович.

Но, с другой стороны, Гладков добавил, что длительность обстрела предугадать нельзя: в некоторых ситуациях такого рода СМС могут быть полезными.

Гладков потребовал обсудить сегодня, 19 декабря, во второй половине дня вопрос в оперштабе, задействовав МЧС, Минобороны и правительство. Одним из вариантов замены может стать голосовое оповещение и использование сирен.

Напомним, что 18 декабря Белгородскую область обстреляли ВСУ. Погиб один человек, еще десять ранены.