Четыре человека пострадали в результате обстрела Белгорода 18 декабря

Бригады медиков доставляют пострадавших в больницу. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В воскресенье, 18 декабря, громкие звуки слышали многие жители региона. Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В городских пабликах стали появляться фото и видео осколков от чего-то сбитого. Также читатели делятся фотографиями выбитых окон в квартирах и поврежденными автомобилями.

- Есть последствия на земле. На данный момент известно о четырех пострадавших. Бригады медиков доставляют их в больницу. Нахожусь на месте происшествия. Более подробная информация будет позже, - написал глава региона в своем телеграм-канале.