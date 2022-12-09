Первая женщина-герой СВО белгородка Екатерина Иванова рассказала о своем подвиге

Екатерина Иванова. Фото: скриншот видео.

В составе медроты Екатерина Иванова эвакуировала раненых с поля боя 28 февраля этого года, когда СВО только-только набирала обороты. Вскоре начался минометный обстрел. Снаряды попали в машину, и она загорелась.

Как рассказала выпускница БелГУ, осколки попали ей в голову, руки, поясницу и плечо. Очнулась она неподалеку в траншее. Она не помнит, как вылезла из машины.

Екатерина призналась, что полученные раны не мешали ей продолжать спасать солдат. Мысли были только о том, чтобы остаться живыми и вернуться домой.

В преддверии Нового года фельдшер пожелала военным победы и возвращения в родные края.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 11 марта девушку наградили за отвагу, медаль ей вручил министр обороны Сергей Шойгу.

Екатерину Иванову навещал и губернатор Вячеслав Гладков. 28 августа, через полгода после ранения, Катя сдержала слово – пробежала марафон вместе с главой региона.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Готова ли Польша провести на Западной Украине референдумы?