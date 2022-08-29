Три губернатора приняли участие в белгородском полумарафоне

Вячеслав Гладков и Роман Старовойт делают селфи после забега. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

Вчера, 28 августа, на старт белгородского полумарафона вышли свыше семи тысяч человек со всей страны. Среди них три губернатора – белгородский Вячеслав Гладков, курский Роман Старовойт и калужский Владислав Шапша.

Вячеслав Гладков (слева) и Владислав Шапша вдвоем пробежали меньше, чем один Роман Старовойт. Фото из телеграм-канала Владислава Шапши.

Каждый из трех руководителей своих регионов выбрал разную продолжительность забега. Полностью 21,1 километра преодолел только Старовойт. Его результат 2 часа 9 минут 31 секунда. Гладков бежал половину дистанции – десять километров. Он прибежал к финишу через 56 минут три секунды. Шапша отважился на четверть всего пути – на пять километров. Преодолел он их за 28 минут 59 секунд.

«Десятку» пробежала и первая женщина-герой спецоперации на Украине Екатерина Иванова.

Что касается самых быстрых участников полумарафона, то победу праздновали липчанка Елена Коробкина (1 час 14 минут 36 секунд) и татарстанский спортсмен Ринас Ахмадеев (1 час 3 минуты 53 секунды). Увы, наш самый титулованный марафонец Руслан Хорошилов остался без медали – стал четвертым. Зато его дочь – 3-летняя Даша – преодолела детский километр – и завершила первый забег с медалью.

Руслан Хорошилов (слева) и его дочь Даша. Фото со страницы Руслана Хорошилова в VK.

Любопытно, что интерес к полумарафону вырос более чем в пять раз, так как в мае этого года по белгородским улицам бегали около 1300 человек.

- В Белгород приехали звёзды нашего паралимпийского спорта: Сергей Шилов, Александр Яремчук, наш Андрей Кожемякин и президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, - написал в своем телеграм-канале Владислав Гладков.