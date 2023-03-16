МегаФон расширил 4G-покрытие в населённых пунктах Белгородской области

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Скоростной интернет стал доступен проезжающим мимо туристам, посетителям парка «Победы» и жителям соседнего поселка Политотдельский.

Мемориал посвящен сражениям, проходившим в этом месте в июле 1943 года. Рядом находится живописный парк — излюбленное место автопутешественников по трассе М-2, которая объединяет Белгород со столицей. Интернет-трафик туристов, с момента запуска базовой станции в феврале, превысил 30 Гб. Этого хватит чтобы два раза посмотреть все сезоны сериала «Дальнобойщики». Чаще всего красотами этого места любовались гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Екатеринбурга и Перми.

«Качественная связь вдоль трасс важна не только для удобства использования телеком-сервисов, прежде всего это вопрос безопасности на дороге. Также скоростной интернет развивается в населенных пунктах, расположенных вдоль шоссе. После запуска новой базовой станции жители поселка прокачали 1 ТБ, хотя его численность не превышает тысячи человек. Теперь они могут без задержек смотреть фильмы онлайн, загружать тяжелые файлы, дистанционно учиться и работать», — сообщает директор МегаФона в Белгородской области Александр Меркушев.

С начала этого года МегаФон модернизировал базовые станции стандарта LTE в Борисовке, Курасовке, Мухоудеровке, Терновке, Бутово и Стригунах, а также расширил ёмкость более чем на 25-ти объектах сотовой связи, которые гарантируют высокие скорости интернета и качество покрытия в радиусе нескольких десятков километров. Теперь абоненты компании могут общаться через мессенджеры, пользоваться навигацией и всеми необходимыми цифровыми сервисами на скорости до 150 Мбит/с.

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