В Белгороде энергетики каждый четверг проводят Дни клиента

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Каждую неделю в четверг филиал «Россети Центр» - «Белгородэнерго» проводит Дни клиента. Во время очного приема жители Белгородской области могут решить вопросы, связанные с технологическим присоединением к сетям.

Накануне визита необходимо предварительно записаться. Для этого следует направить свой вопрос по электронной почте belgorodenergo@mrsk-1.ru, указать ФИО, № договора (в случае наличия) и номер телефона для связи. После этого специалист свяжется с вами и уточнит порядок дальнейших действий.