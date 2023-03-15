В результате обстрела Белгородской области ВСУ ранение получила девушка

13 марта под обстрел ВСУ попало село Теребрено Краснояружского района. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, минувшей ночью над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, обломки упали на жилые дома. Главы муниципальных образований Владимир Перцев и Валентин Демидов оперативно выехали на места происшествия.

- Слава Богу, обошлось без жертв, - написал на своей странице в VK губернатор Вячеслав Гладков. - Есть легкое ранение у девушки, ее посекло осколками стекла. От госпитализации она отказалась. Жизни ее ничего не угрожает.

11 частных домов, четыре квартиры и четыре легковых автомобиля повреждены.

- Только что проговорил со всеми главами. Сегодня будет проведен повторный обход. Нужно посмотреть, чтобы ничего не упустили с точки зрения восстановления. Восстановительные работы начнём с сегодняшнего дня, - пообещал Вячеслав Владимирович.

Также глава региона рассказал о состоянии женщины, которая получила тяжелое ранение 13 марта. Сегодня пострадавшую доставили в больницу Москвы.