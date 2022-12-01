Над Белгородом и Белгородским районом 1 декабря сработало ПВО

ПВО сработало на Белгородом и Белгородским районом. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о последствиях обстрелов в Белгороде и области 1 декабря. По предварительной информации, никто не пострадал.

- В области сегодня неспокойно. Над Белгородом и Белгородским районом сработало ПВО. Пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы, - написал глава Белгородской области в телеграм-канале.

Вячеслав Гладков также сообщил об обстреле со стороны Украины нескольких сел в Валуйском районе и Шебекинском городском округе. В населенных пунктах осколками посечены жилые дома, Дом культуры и детский сад. Главы администраций и поселений вместе с оперативными службами проводят подомовой обход.

Тем временем в соцсетях жители сообщают, что в некоторых квартирах в Белгороде после работы ПВО есть повреждения окон.