Россияне стали чаще открывать депозиты на длительный срок

По оценке экспертов, клиенты банков стремятся зафиксировать доходность вкладов.

По данным аналитиков банка «Открытие» (входит в Группу ВТБ), доля клиентов, открывающих краткосрочные вклады на 3 месяца, продолжила сокращаться – с 31% в январе до 21% в феврале. С начала 2023 года доля среднесрочных и долгосрочных вкладов демонстрирует устойчивый рост. В частности, если в январе доля депозитов сроком от года и дольше составляла 34% от общего объема, то в феврале - уже порядка 42%. При этом в феврале по сравнению с январем в банке удвоилась доля самых длинных вкладов – сроком на три года.

Причиной эксперты называют продолжающийся тренд на плавное снижение ставок по вкладам. Отметим, по данным Банка России, средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 российских банков за последнюю декаду февраля составила 7,68% против 7,93% во второй декаде.

Однако аналитики отмечают, что вклады на полгода пока еще остаются самым популярными у сберегателей – их доля в феврале составила 37%. Хотя число тех, кто открыл депозит на год, уже практически рядом: это уже 35%. Доля же вкладов на срок от полутора лет составила более 7%.