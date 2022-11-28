Белгородский врач об извлечении гранаты из тела солдата: «Страх появился лишь после начала операции»

Надежда Бондаренко. Фото со страницы Надежды Бондаренко в VK.

Николай Пасенко вместе с боевыми товарищами попали в засаду. Под сильнейшим огнем противника младший сержант спешился с БМП и начал вести ответный огонь. Услышав взрыв, он почувствовал сильный удар в бок и боль. Его эвакуировали и доставили в лечебное учреждение.

На рентгене врачи увидели гранату из подствольного гранатомета ВОГ-17. Такой боеприпас несет в себе 36 граммов гексогена, который при взрыве может нанести урон осколками в радиусе семи метров. Можно сказать, что Николаю Пасенко повезло, когда в него фактически выстрели в упор из подствольника под край бронежилета, и контактный взрыватель гранаты не встретил большого сопротивления. Граната чудесным образом не взорвалась.

- Риск детонации боеприпаса был крайне высок, - пояснил подполковник медицинской службы Центрального военного госпиталя им. П.В. Мандрыка Дмитрий Ким. - Несмотря на это, военные врачи вместе с гражданскими коллегами надели средства бронезащиты под медицинские халаты и приступили к сложнейшему вмешательству.

Участие в операции принимали восемь человек, включая трех гражданских медработников. Спустя месяц после уникального хирургического вмешательства заведующая хирургическим отделением Валуйской ЦРБ Надежда Бондаренко рассказала нам, как все происходило.

- Когда привезли солдата, я ни о чем не думала. Переполняло лишь одно желание - помочь ему, - вспоминает события 29 октября наша землячка.

Операция продолжалась 90 минут, что, по словам врача, немного. А ведь ее ход сложно было предположить. И все могло сложиться не так радужно.

- Нам повезло, что снаряд не задел аорту и расположился аккурат между грудной и брюшной полостью. Крови по сути не было, по крайней мере, в том объеме, в котором ожидалось.

Умеренное кровотечение без проблем остановили.

- Я входила в состав бригады хирургов, нам помогали военные коллеги - анестезиолог и медсестра анестезистка, и сотрудницы моей больницы - медсестра Юлия Шальнева и санитарочка Оксана Прешпективая.

На протяжении всего нашего разговора Надежда Бондаренко то и дело повторяла, что все это обычная работа врача. Никакого геройства, она сделала то, что должна была сделать.

Врач призналась, что никогда не прыгала с парашютом. Но во время этой операции она испытывала трепет, и полагает, что что-то подобное ощущают парашютисты.

- Страх появился лишь после того, как началась операция. До ее начала я сохраняла спокойствие, а потом полезли всякие мысли. У меня ведь трое детей, еще довольно небольшого возраста. Но, к счастью, все прошло удачно.

Операция в бронежилете навсегда останется в памяти Надежды Бондаренко.

- Честно скажу, что мне не нравится та шумиха, которая образовалась после нее. Это перебор. У врачей непринято выпячивать себя, да этого нет и в помине.

По словам нашей землячки, на протяжении всей ее врачебной практики было уйма более сложных операций, когда жизнь людей висела на волоске. Тут же все прошло как по маслу, без везения и Божьей помощи явно не обошлось.

- Я думаю, что сейчас пациент уже дома вместе со своими близкими, - уверена Надежда Бондаренко.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил благодарностями работу Надежды Бондаренко и Юлии Шальневой, а 21 ноября награды им вручил губернатор Вячеслав Гладков.

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