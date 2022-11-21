В Белгородской области наградили врачей, которые провели уникальную операцию в бронежилетах

Вячеслав Гладков и заведующая хирургическим отделением Валуйской ЦРБ Надежда Бондаренко. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня, 21 ноября, на оперативном заседании регионального правительства губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил награды сотрудникам Валуйской ЦРБ. В ноябре врачи в бронежилетах провели сложнейшую операцию по спасению жизни раненого сержанта Николая Пасенкова из зоны СВО. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил благодарностями работу заведующей хирургическим отделением Надежду Бондаренко и медсестру травматологического отделения Юлию Шальневу при операции по извлечению из груди военнослужащего неразорвавшегося боеприпаса.

Вячеслав Гладков и медсестра травматологического отделения Валуйской ЦРБ Юлия Шальнева. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

- Медики проявили себя как настоящие герои, они боролись за жизнь пациента в сложнейших, опасных условиях, - отметил заслуги врачей министр Михаил Мурашко.

Добавим, что операция под руководством бригады хирургов из Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка проводилась на базе Валуйской ЦРБ. Военные врачи вместе с гражданскими специалистами успешно провели операцию. Сразу после нее пациент был доставлен в столицу для лечения и прохождения дальнейшей реабилитации.