Баланс между «живым» и «неживым»: как нейросети влияют на музыкальную индустрию

Автор фото - Дарья Мищук

Алгоритм создания компьютерной музыки был создан еще в 1950-х годах. Сейчас развитие технологий подошло к тому этапу, когда музыканты используют искусственный интеллект для вдохновения и экспериментов.

- Вы занимаетесь музыкой уже более 30 лет. Расскажите о том, как пришли к профессии.

- Я с детства мечтал стать профессиональным музыкантом. После школы я пошел в музыкальное училище, а затем поступил в консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова по классу классической гитары в Санкт-Петербурге. Все это время я писал и продюсировал музыку в самых разных жанрах и направлениях, от фолка и симфонической музыки до металла. Сначала я брался за легкие аранжировки, оркестровки, потом подражал кумирам. Будучи студентами, мы с друзьями организовали ансамбль «Экспромт», объездили полмира и выиграли несколько крупных конкурсов. Еще позже я собрал ню-метал-группу Pitz Bull и параллельно помогал друзьям и их группам. В это время я и втянулся в то, что называется продюсированием, и понял, насколько это интересно и захватывающе.

- Сергей, вы работали саунд-продюсером с такими известными проектами, как Animal Jazz, Shortparis, «Сурганова и Оркестр», участвовали в создании саундтрека к серии фильмов «Майор Гром». Расскажите, в чем заключается работа саунд-продюсера на примере проектов.

- Каждый раз это разная специфика. Если мы говорим про Animal Jazz, то это был их совместный альбом с Децлом, и работа заключалась в основном в сочетании специфических звучаний семплов рэп-исполнителя и живого рока группы. То же самое касается группы Shortparis: группа очень атмосферная, ребята ткут свою музыку из огромного количества музыкальных звуков. Похожая специфика была и при работе над саундтреком к «Майору Грому», ведь там компьютерные оркестровые библиотеки соединялись со знаменитым лондонским оркестром студии Abbey Road плюс огромное количество киношных звуков и специфика работы с кинозвуком в формате 5.1. Когда же речь заходит о живых группах наподобие «Сургановой и Оркестра», то задача саунд-продюсера, скорее, скорректировать общее звучание команды.

- Почему саунд-продюсер важен в современной музыкальной индустрии?

- Очень хороший вопрос. Я думаю, что большая часть наших читателей очень смутно представляют себе специфику этой работы, а скорее всего, вообще не представляют. Значение саунд-продюсера в России недооценено, в то время как в США и Европе это главный человек в любом проекте. Саунд-продюсер - это человек, который определяет общее звучание продукта. Композитор пишет музыку, звукорежиссер ее сводит, но общее звучание определяет именно саунд-продюсер. Например, группа Shortparis, ее музыка - это атмосфера, создать которую помогает именно правильный подбор нужных звуков, часто электронных. Или другой пример - Светлана Сурганова. Это живая музыка, и задача состоит в том, чтобы правильно записать инструменты и, может быть, немного «подмешать» что-то из музыкальных библиотек.

- В чем вы, как специалист, видите главное отличие в создании музыки между человеком и искусственным интеллектом?

- Главное отличие очевидно: человек создает музыку самостоятельно, а нейросеть - опираясь на множество мелодий, созданных людьми. Процесс создания любого художественного произведения ИИ заключается в том, что прежде всего его кормят большим количеством референсов подобного жанра, после чего сеть анализирует весь материал и создает свой вариант, опираясь на наиболее яркие особенности.

- Расскажите о своем опыте создания музыки с использованием искусственного интеллекта.

- Помимо работы с артистами я пишу рекламную музыку и музыку для трейлеров. Именно в этих жанрах я часто экспериментирую с искусственным интеллектом в поисках неожиданных идей. Также у меня была попытка написания пьесы для классического ансамбля с использованием ИИ, в результате пришлось практически все править, но опыт был интересный. В целом я экспериментирую и смотрю за последними достижениями в этой сфере, чтобы держать руку на пульсе.

- Вы, как эксперт, считаете, что искусственный интеллект способен помочь музыкантам или же, напротив, загубить их?

- Этот вопрос относительно музыки пока крайне сложный. В сообществах дизайнеров и художников ситуация более понятна. Я скажу осторожно, но мне кажется, что некоторые из профессионалов, работающих в сфере дизайна, уже испытывают серьезное давление со стороны ИИ. С музыкой все происходит несколько медленнее, поэтому пока рано говорить о том, что ждет нашу индустрию в ближайшие годы. Но в то же время я думаю, что на уровне того же потребительского продукта - музыки для презентаций, простых YouTube-роликов, фоновая музыка для рекламы в супермаркетах - эта ниша скоро будет полностью завоевана искусственным интеллектом. Что касается профессиональной музыки, будь то академическая или музыка для серьезных кинофильмов, профессиональная эстрадная/рок-музыка, то пока замещение человека ИИ мне представляется крайне сомнительным. Впрочем, я думаю, совсем скоро мы увидим создание отдельного жанра, допустим, в поп-жанре. Будут появляться виртуальные группы с аватарами исполнителей и музыкой, созданной нейросетью. И это, конечно, станет определенным трендом.

- В чем вы, как известный саунд-продюсер, видите недостатки искусственного интеллекта?

- Я не сказал бы, что я вижу какие-то серьезные недостатки. Прогресс не остановить, и всем нам придется искать баланс между привычными вещами и новыми технологиями. И так было всегда. Например, когда появилась фотография, многие искренне боялись, что исчезнет живопись. Как мы видим, этого не произошло. Я не думаю о нейросетях как об убийцах нашей профессии и уверен, что со временем ИИ станет отличным помощником для всех нас.

- По-вашему, такой исход станет музыкальным прорывом или потерей для индустрии?

- Человеческая история - это бесконечный маятник. Уверен, наступит такой момент, когда увлечение возможностями нейросетей в сфере искусства достигнет критических значений. И в этот период реальным художникам, композиторам и дизайнерам будет непросто. Но через какое-то время обязательно произойдет откат, и человечество найдет нужный баланс между «живым» и «неживым» творчеством.

Автор текста — Сабина Абасова.