ВСУ изрешетили магазин в белгородском селе Муром 6 марта 2023

С завтрашнего дня жители Мурома смогут приобрести все необходимые товары в автолавке. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 6 марта, под обстрелом со стороны Украины оказалось белгородское село Муром. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- ВСУ вновь бьют по центру села, там, где находятся социальные объекты. Слава Богу, никто не пострадал! – написал в своем телеграм-канале глава региона.

Осколками снарядов изрешечен единственный в селе продуктовый магазин.

Губернатор дал поручение главе округа Владимиру Жданову с завтрашнего дня запустить в работу автолавку, чтобы жители могли приобрести все необходимые товары.

Также повреждены три частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Зафиксированы повреждения и на линии газоснабжения. Аварийные и оперативные службы выехали на место для устранения последствий.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня в Белгородской области в результате обстрела Нового Оскола был ранен мужчина. Сейчас он находится в реанимации.