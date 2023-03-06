В Белгородской области в результате обстрела Нового Оскола ранен мужчина 6 марта 2023

20 февраля село Вознесеновка в Шебекинском городском округе дважды попала под обстрел ВСУ. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 6 марта, в Новом Осколе сработала наша система ПВО. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Сбиты три ракеты. Последствия на земле уточняются. Уже известно об одном пострадавшем, мужчина с осколочными ранениями руки. Бригада скорой помощи уже выехала на место, - написал Вячеслав Владимирович.

Также есть повреждения от осколков нескольких фасадов и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа. Все оперативные и аварийные службы выехали на место.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, накануне, 5 марта, белгородское село Щетиновку атаковали со стороны Украины.