Раненный в результате обстрела ВСУ белгородец находится в реанимации

Ранение получил 47-летний мужчина, которого на машине скорой помощи отправили в Чернянскую ЦРБ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 6 марта, со стороны Украины атаке подвергся Новый Оскол. Сработала наша система ПВО. Были сбиты три ракеты. Ранение получил 47-летний мужчина, которого на машине скорой помощи отправили в Чернянскую ЦРБ.

У него были зафиксированы минно-взрывные ранения, множественные повреждения костей левого предплечья и кисти, открытое осколочное ранение передней брюшной стенки.

- В данный момент пациент находится в отделении реанимации, - сообщил заведующий хирургическим отделением Чернянской ЦРБ Сергей Локтев. – Его состояние стабильно тяжелое. Его жизни в данный момент ничего не угрожает.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, накануне, 5 марта, белгородское село Щетиновку атаковали со стороны Украины.