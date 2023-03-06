Металлурги Белгородчины обсудили важные производственные вопросы

Владимир Ананьев: «Предприятия справились с новыми вызовами!»

Организатором мероприятия выступило Министерство экономического развития и промышленности Белгородской области совместно с центром «Мой бизнес».

Практическая конференция называлась «Правовые аспекты и особенности закупок у предприятий горно-металлургического комплекса Белгородской области». Ее учасники обсудили варианты выстраивания взаимовыгодного сотрудничества между крупными промышленными предприятиями и потенциальными поставщиками в новых экономических условиях. В частности, были рассмотрены механизмы закупочных процедур, способы повышения объёмов продаж и увеличения прибыли через участие в закупках, подробно проанализирована номенклатура закупаемых крупными предприятиями горно-металлургического комплекса товаров и услуг.

Участие у мероприятии принимали и представители Металлоинвеста. Компания обеспечивает прозрачность процедур и критериев выбора поставщиков. На базе площадки B2B-Center создано единое информационное пространство для взаимодействия с поставщиками, которое предоставляет гибкий сервис для управления жизненным циклом поставщика. Интеграция решения B2B-Center с корпоративной учетной системой SAP ERP S4/HANA позволила Металлоинвесту консолидировать и обрабатывать данные контрагентов, использовать скоринговую модель для квалификации поставщиков по группам закупок и отслеживать эффективность взаимодействия.

Также на площадке B2B-Center Компания в тестовом режиме реализует модель закупки по чертежу заказчика по этапам. Закупочная процедура предусматривает возможность для потенциальных поставщиков подать заявку не только на поставку требуемого готового изделия, но также на поставку заготовки для него или на услуги по обработке заготовки. Руководитель проектного офиса по импортозамещению Металлоинвеста Владимир Ананьев отметил, что такая модель сможет позволить максимально эффективно использовать имеющиеся в регионе мощности и усилить кооперацию производителей.

- Предприятия компании справились с новыми вызовами и продолжают бесперебойное производство, – отметил Владимир Ананьев. – Эффективная и надежная работа предприятий во многом гарантирована благодаря выстроенным и прозрачным механизмам взаимодействия с потенциальными поставщиками, готовности сторон к открытому и конструктивному диалогу. Уже сейчас мы наметили несколько направлений по дальнейшему увеличению закупок у местных производителей оборудования.

Напомним, более года назад был запущен в промышленную эксплуатацию корпоративный интернет-магазин для внутренних закупок низкостоимостных материалов по каталогам от крупных федеральных сетей. Интернет-магазин организован по принципу маркетплейса, обеспечивающего доступность широкой номенклатуры, высокое качество материалов и рыночные цены. Для заказа доступен инструмент, электротехника, строительные материалы, IT-оборудование. В каталоге размещены описания, технические характеристики и фотографии товаров, создан функционал для подбора аналогов по стоимости и качеству. Процедура оформления заказа, включая коммуникацию с поставщиком, происходит полностью в режиме онлайн, шаги процесса стандартизированы и интуитивно понятны. Данные онлайн-ресурсы позволяют потенциальным поставщикам оперативно взаимодействовать со службой закупок.