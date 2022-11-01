В часто обстреливаемых белгородских селах не получается на зиму законсервировать жилье

Вячеслав Гладков прокомментировал ситуацию с Журавлевкой. фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Во время прямого эфира у губернатора Белгородской области спросили, почему нет официальных комментариев по поводу практически ежедневных обстрелов села Журавлевка.

- Данный населенный пункт уже никому не интересен, или это село уже не существует как населенный пункт? – поинтересовался Роман.

Глава региона согласился с тем, что Журавлевка и Нехотеевка Белгородского района, а также Середа Шебекинского городского округа регулярно подвергаются обстрелам.

- Действительно, это самые большие разрушения. Мы отселили людей, они находятся или у своих родственников, или в пунктах временного размещения. Напомню, мы хотели вначале подготовить все дома к тому, чтобы пережить зиму, но последние полтора месяца мы не можем зайти в села для того, чтобы периметр закрыть, отладить электроснабжение или газоснабжение, - рассказал Вячеслав Гладков.

Напомним, ранее власти планировали здесь законсервировать на зиму жилье, проложить от наружных сетей новую проводку и установить в дома конвекторы.

По словам Вячеслава Гладкова, эти села фактически разрушаются. В связи со складывающейся ситуацией он попросил о выделении федеральной помощи на строительство новых домов для жителей или выделения им жилищных сертификатов.

- Сейчас работаем с Правительством Российской Федерации, готовим обоснование, надеюсь на принятие решений, сразу об этом расскажу, - пообещал глава региона.