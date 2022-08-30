В Белгородской области дома жителей двух приграничных сел законсервируют на зиму

Губернатор Белгородской области рассказал, как будут зимовать приграничные Журавлевка и Нехотеевка. Фото: со страницы Вячеслава Гладкова в соцсети.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел еще одну встречу с жителями Журавлевки и Нехотеевки. Эти два приграничных села неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины. Властям пришлось на время переселить людей в безопасное место. Глава региона обсудил с жителями приграничья подготовку к отопительному сезону.

- Самый главный вопрос, который они задают, - когда мы поедем домой? Пока обрадовать не могу - ничего в лучшую сторону не изменилось. Но что мы сейчас предлагаем? Мы начинаем подготовку к зиме и консервацию домов, - сообщил Вячеслав Гладков.

По его словам от наружных сетей проложат новую проводку и установят в дома конвекторы. Дело в том, что отапливать газом жилье здесь не получится.

Глава региона вновь встретился с жителями Журавлевки и Нехотеевки. Фото: со страницы Вячеслава Гладкова в соцсети.

- Мы не сможем постоянно заходить в каждый из 560 домов и смотреть, погасла горелка или нет. А проверять нужно каждый день, чтобы не случилось беды, - объяснил глава региона.

По его словам, полностью разрушенные дома к зиме не готовят. Их будут отстраивать заново. В жилищах, где пострадали крыши и окна, все закроют и подключат к новой системе.

- Расчет будет идти, исходя из площади помещения, его квадратных метров. Затраты по установке нового оборудования мы все берем на себя, - заверил жителей приграничья Вячеслав Гладков.