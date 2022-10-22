Жителей приграничных районов Белгородской области переселят в Подмосковье

Вячеслав Гладков убеждает жителей попавших под обстрел сел на время покинуть свои дома. Фото со страницы Вячеслава Гладкова в VK.

Жителей Белгородской области из приграничных районов временно переселят в подмосковные города - Подольск, Клин и Лосино-Петровск. Об этом сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.

- Подмосковье всегда поможет тем, кто находится в беде. Сегодня жить на территориях, непосредственно прилегающих к зоне СВО, увы, очень непросто: идут постоянные обстрелы жилых домов, детских садов, инфраструктурных объектов, поэтому угроза жизни высокая, - написал в своем телеграм-канале Андрей Воробьев. - Люди волнуются за себя и близких. Особенно у кого есть дети, пожилые родители. Поэтому для тех, у кого есть такое желание, мы совместно с коллегами из Белгорода организовали возможность временного отселения к нам в Подмосковье. Мы уже подготовили порядка 550 мест в Подольске, Клину и Лосино-Петровском.

- Очень благодарен губернатору Московской области за поддержку жителей нашего региона. Узнал, что нам непросто, позвонил и не просто поддержал - предложил реальную помощь! Только так, поддерживая и помогая друг другу, все вместе мы победим! – отреагировал на инициативу коллеги руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков.

Напомним, что ВСУ атакуют Белгородчину с самого начала специальной военной операции 24 февраля. И с тех пор многие жители приграничных районов временно покинули постоянное место жительства.

Как сообщалось ранее, сегодня, 22 октября в результате обстрела со стороны Украины погибли двое жителей нашего региона. Еще 11 ранены.