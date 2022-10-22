Два человека погибли в результате обстрела Шебекино 22 октября

Двое мирных жителей Шебекино погибли в результате обстрела со стороны Украины. фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщил, что по подтвержденным данным от МЧС, в результате сегодняшнего обстрела Шебекино погибло два человека среди мирных жителей.

- В Шебекино в результате попадания снарядов почти 15 тысяч человек отключены от электроэнергии. На устранение последствий и переподключение потребуется 5-6 часов, - написал глава региона.

Ранее сообщалось, Вячеслав Гладков сообщил уточненную информацию по пострадавшим в Шебекино в результате сегодняшнего обстрела со стороны Украины. Количество раненых выросло до 11 человек. Некоторые находятся в тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают все оперативные службы.