Белгородка Юлия Бондаренко: «Сын знал, что при стрельбе нужно упасть и ползти в ванную»

Миша (слева) и Лера Бондаренко. Фото Юлии БОНДАРЕНКО.

О том, что произошло 15 ноября в уразовской семье Бондаренко, накануне во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 24 января сообщил глава Белгородчины Вячеслав Гладков. Губернатор рассказал, что мальчонка спас свою крохотную сестренку, затащив ее в ванную комнату во время обстрела.

Чтобы побольше узнать о том, как и чем живет новоиспеченный юный герой Миша Бондаренко, «Комсомолка» поговорила с его мамой Юлией.

Юлия, Дмитрий и Миша Бондаренко 1 сентября 2020 года. Фото из архива семьи.

В 6-тысячном поселке Валуйского района жизнь кардиально поменялась утром 24 февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция. Дети перестали ходить в школу и сад, многие из них резко повзрослели. Вот и Юлия и Дмитрий Бондаренко своему 9-летнему Мише и 4-летней Лере сказали, что если вдруг начнется стрельба, а родителей не будет дома, нужно не паниковать, а сразу же падать на пол и ползком перебираться в самые укромные комнаты в доме. В те, где нет окон. А их в семье Бондаренко две – спальня и ванная. Но Юлия с Дмитрием надеялись, что подобные знания их деткам не придется применять.

- 15 ноября в районе 20:00 я была на работе в магазине «Магнит», - рассказала «КП» Юлия Бондаренко. – Муж уехал на работу в Валуйки, он был в ночную смену. С Мишей и Лерой осталась моя свекровь Елена. Она живет в другой половине дома, но когда мы оба работаем, то приходит и сидит с внуками.

Обычно бабушка всегда рядом, если родители на работе. Тем вечером она на пару минут вышла на улицу, чтобы подышать воздухом. И в этот момент раздался взрыв.

- Часть снаряда упала неподалеку от нашего дома. Миша в этот момент сидел возле окна перед компьютером. Он очень любит рисовать или смотреть познавательные ролики в интернете. Он у нас очень любознательный, любит технологию и русский язык, просто обожает рисовать.

Мише удалось спасти сестренку и самому остаться в живых еще и благодаря многочисленным цветам в плошках, которые в два яруса стояли на подоконнике.

- Едва послышался звон разбитого стекла, как сынок, как мы его и учили, тут же упал на пол и пополз в ванную. Хотел побыстрее спрятаться, но вспомнил, что нужно и Леру уберечь.

Он вернулся, схватил за руку ошарашенную девочку, и дети ползком добрались до ванной, и там, лежа на полу, спаслись.

- Когда я прибежала из магазина домой, то с ними рядом уже была свекровь. Я сначала не обратила внимания на горшки с цветами и обилие стекол. А потом меня осенило, что если бы не цветы, стекла бы полетели в моих детей, - с ужасом в голосе вспоминает Юлия.

Цветы в плошках помогли детям сохранить жизнь. Фото Юлии БОНДАРЕНКО.

Спустя две недели после случившегося Миша при каждом обстреле, а они происходят в Уразово почти каждый день, сразу же идет в спальню, где нет окон. Молча встает и уходит. Видимо отпечатались воспоминания.