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Общество24 января 2023 18:17

Вячеслав Гладков рассказал Президенту о 7-летнем мальчике, который спас сестру

Ребенок закрыл младенца своим телом во время обстрела
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Вячеслав Гладков рассказал, как семилетний мальчик спас жизнь маленькой сестре во время обстрела.

Вячеслав Гладков рассказал, как семилетний мальчик спас жизнь маленькой сестре во время обстрела.

Фото: скриншот видео

Во время встречи с Владимиром Путиным губернатор Вячеслав Гладков отметил самоотверженность и сплоченность белгородцев в непростое для региона время. В качестве примера привел историю семилетнего мальчика из поселка Уразово Валуйского городского округа.

После очередного обстрела со стороны Украины глава региона выехал на место происшествия осмотреть местность и пообщаться с пострадавшими местными жителями. Здесь семилетний мальчик спас жизнь своей маленькой сестре.

- В поселке Уразово, куда я приезжал как-то вечером, понравился мальчишка, он рассказывал: начался обстрел, сидел играл в компьютер. Рядом ползала по полу маленькая сестричка. Начался обстрел, побежал, но вспомнил, чему учили, взял сестру, в ванную, легли. То есть фактически он спас и свою жизнь, и жизнь сестры, - рассказал губернатор Белгородской области.

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