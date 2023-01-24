Вячеслав Гладков рассказал Президенту о 7-летнем мальчике, который спас сестру

Вячеслав Гладков рассказал, как семилетний мальчик спас жизнь маленькой сестре во время обстрела. Фото: скриншот видео

Во время встречи с Владимиром Путиным губернатор Вячеслав Гладков отметил самоотверженность и сплоченность белгородцев в непростое для региона время. В качестве примера привел историю семилетнего мальчика из поселка Уразово Валуйского городского округа.

После очередного обстрела со стороны Украины глава региона выехал на место происшествия осмотреть местность и пообщаться с пострадавшими местными жителями. Здесь семилетний мальчик спас жизнь своей маленькой сестре.

- В поселке Уразово, куда я приезжал как-то вечером, понравился мальчишка, он рассказывал: начался обстрел, сидел играл в компьютер. Рядом ползала по полу маленькая сестричка. Начался обстрел, побежал, но вспомнил, чему учили, взял сестру, в ванную, легли. То есть фактически он спас и свою жизнь, и жизнь сестры, - рассказал губернатор Белгородской области.