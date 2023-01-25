Автотуризм: большинство россиян готово повторить опыт путешествий на машине

По результатам опроса, проведенного экспертами «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»), в 2022 году так путешествовали две трети россиян.

Среди автопутешественников 34% совершили вояж по своему региону, 30% - в другие регионы, а 2% - за границу. Чаще путешествие на автомобиле по своему региону выбирали дальневосточники, а в другие регионы - жители Северного Кавказа, Центрального федерального округа и москвичи.

Что касается возраста, то реже всего путешествуют на автомобиле респонденты в возрасте 55+, чаще всего - в возрасте 18 до 40 лет. Любимые попутчики – семья (78% опрошенных), у 12 % - друзья, но есть и 9%, кто ездил в одиночку. Кстати, чуть в большей степени готовы к автотуризму женщины (67%), чем мужчины (63%).

Основную часть трат, безусловно, составили топливо и обслуживание машины (67%). Далее в рейтинге - питание (51%), жилье (46%), культурная программа (19%), платные трассы (11%) и страховые полисы (8%). В итоге же 76% уложились в поездке в бюджет до 50 тысяч рублей, а почти у половины респондентов сумма не превысила 25 тысяч.

По мнению 69% россиян, главная проблема внутреннего туризма – высокие цены. 45% респондентов заявили о слабой инфраструктуре в целом. Треть отметила неравномерное развитие туризма в стране и 19% -. недостаточное продвижение интересных туристических мест. Любопытно, что, несмотря на все проблемы, 79% опрошенных готовы повторить свое путешествие и в наступившем году.