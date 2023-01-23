Стейки и бургеры: своё производство имеет значение

Торжество вкуса и стиля в самом центре города.

Уютная атмосфера, стильный дизайн, говядина как искусство... Вы еще не были в новом ресторане от «Мираторга»? Тогда добро пожаловать в «Стейк & Бургер»!

Для начала – немного истории. Компания активно развивает собственную ресторанную сеть: сегодня она уже включает 43 ресторана в различных регионах от Москвы и Санкт-Петербурга до Калининграда. А 2023 год начался с появления фирменной бургерной и в Белгороде.

Визитная карточка заведения - сочные бургеры на основе первоклассных отрубов из мраморной говядины «Мираторг».

Стоит отметить, что наши соотечественники полюбили сеть за высокое качество блюд. Секрет, как рассказывает технолог мясопереработки агрохолдинга Елизавета Монахова, прост: используется только свежее сырье собственного производства. А благодаря природным условиям выращивания скота специализированной мясной породы, высокому уровню организации и санитарно-гигиенической безопасности мясоперерабатывающего производства обеспечивается строгий контроль качества на всех его этапах.

В меню ресторана каждый найдет что-то по душе: фирменные бургеры по рецептам, которые вместе с технологами производства разрабатывают шеф-повара, стейки, горячие закуски, салаты, напитки и даже десерты от «Мираторга». Особенность «Стейк & Бургер» в использовании не только мясных (говядины, телятины или курицы), но также овощных и других ингредиентов собственного производства, включая и булочки. А основная идея, как признается бренд-шеф сети Сергей Гриднев, состоит в том, чтобы поделиться культурой приготовления и употребления мраморной говядины.

У гостей ресторана есть возможность создать свой, неповторимый бургер.

Нельзя не отметить и индивидуальный подход к каждому посетителю. Например, при заказе можно самостоятельно выбрать степень прожарки, чтобы в итоге насладиться исключительным вкусом стейка или бургера. Или при помощи поваров ресторана собрать бургер по своему вкусу. Для юных гостей в «Стейк & Бургер» есть специальное меню. Для студентов и именинников предусмотрены скидки. Можно воспользоваться акционными предложениями, участвовать в программе лояльности и копить баллы.

В общем, приходите, пробуйте и убеждайтесь: вкус, обслуживание и атмосфера – на высоте!

Ресторан «Стейк & Бургер». Белгород, Свято-Троицкий Бульвар, 17.