Георгис Ягубов: Колебания финансового рынка не стали переломными для банковского бизнеса

По итогам 2022 года совокупный кредитный портфель банка «Открытие» в Белгородской области достиг 24 миллиарда рублей.

- Несмотря все сложности и множество нестандартных обстоятельств, в которых мы оказались - нам удалось проделать плодотворную работу и достаточно успешно завершить 2022 год. Значительные колебания финансового рынка не стали переломными для банковского бизнеса, - отметил Георгис Ягубов, управляющий банка «Открытие» в Белгороде (напомним, банк вошел в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России).

В уходящем году жители региона выбирали сберегательную модель поведения, использовали все варианты размещения собственных средств: портфель привлеченных средств населения по итогам года увеличился на 19%, рассказывает руководитель. В 2022 году за продуктами банка в регионе обратилось более 17 тысяч человек, а владельцами банковских карт являются уже более 39 тысяч жителей Белгородчины. В регионе заметен и рост активных пользователей интернет-банка: за прошедший год их количество увеличилось на 10%.

Темп потребительского кредитования в течение года был значительно снижен, однако к 4 кварталу объем выдач вернулся к показателям, сопоставимым с 4 кварталом 21-го года. В итоге объем розничных кредитов составил 1,45 миллиарда рублей, а кредитный портфель вырос до 4,4 миллиарда, увеличившись с начала года на 5%.

Объем выданных малому и среднему бизнесу кредитов составил 2,4 миллиарда рублей, впервые в 2022 году сотрудничество с банком начали более 1,6 тысячи субъектов МСП. Наибольший удельный вес в структуре портфеля малого и среднего бизнеса занимают кредиты предприятиям реального сектора экономики. В структуре кредитного портфеля региона более 80% - производственные компании. Важно, что банк активно работает с Гарантийным фондом, Корпорацией МСП, Минэкономразвития Белгородчины.

- В 2022 году мы оказались в новой непредсказуемой экономической реальности. Однако даже в таких условиях есть возможность расти и развиваться. Сейчас основная задача – поддержать динамику развития, - резюмирует Георгис Ягубов.