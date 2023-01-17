Белгородские энергетики построили сети для подведения электричества к 1428 участкам ИЖС

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В 2022 году Белгородэнерго построил электросетевую инфраструктуру на территории 21 микрорайона ИЖС, обеспечив возможность для подключения к электроснабжению 1428 участков жителей Белгородской области. Мероприятия реализованы в соответствии с областным перечнем мероприятий по инженерному обустройству микрорайонов ИЖС.

Лидером по индивидуальному жилищному строительству остается Белгородский район, где в прошлом году смонтированы сети к 660 земельным участкам на территории микрорайонов «Дубровка», «Стрелецкое-83», «Стрелецкое-73», «Шагаровка-87», «Новосадовый».

Значительный объем работ также выполнен в микрорайонах «Восточный» г. Белгорода, «Набокинские сады», «Молодежный», «ИЖС-70 п. Маслова Пристань», «Крапивенский», «Глушинский», «Ул. Мира» соответственно в Старооскольском, Губкинском, Шебекинском, Яковлевском и Алексеевском городских округах.

В общей сложности в прошлом году для этих целей построено свыше 50 километров линий электропередачи и 20 комплектных трансформаторных подстанций общей мощностью 5,5 МВА.

- Непосредственное участие в строительстве электросетевой инфраструктуры в районах новой частной застройки энергетики принимают уже более 17 лет. Это часть программы по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области, – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов. – За все время обеспечено электроснабжение уже 80,4 тысяч участков. Мы понимаем, насколько важно, чтобы в первую очередь участок был обеспечен электричеством, поэтому всё стараемся делать качественно и в срок.