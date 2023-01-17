Статистика: популярные автомобили с пробегом за год подешевели

В наступившем январе 11 из 20 самых популярных машин подешевели по сравнению с началом 2022 года.

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») проанализировали, как изменялись средние цены на наиболее востребованные машины с пробегом в течение 2022 года. Оценка проводилась на основе данных одной из крупнейших в России компании по продажам подержанных автомобилей.

Сильнее других (на 6-8%) ценники уменьшили продавцы баварских седанов 3-серии и кроссоверов BMW X5. В то же время владельцы вседорожников Toyota, а также паркетников Kia Sportage продолжали просить за свои машины на 10-15% больше.

В целом, в декабре подешевели 75% автомобилей из выбранных экспертами в топ-20 наиболее востребованных на вторичном рынке. Среди машин, которые по итогам года «отскочили» в цене заметнее других, оказались прежде всего модели BMW. Также в число автомобилей, которые в декабре можно было купить дешевле, чем в начале года, вошли Nissan X-Trail, Skoda Octavia, Volkswagen Tiguan, Mercedes-Benz E и две модели Lada – Granta и Niva Legend.

В то же время в список попали автомобили, цена на которые почти не уменьшилась или выросла в пределах 1-4%. Их шесть. Это четыре седана B-класса - Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и Lada Vesta. В этом же диапазоне нашли себя еще два недавно самых популярных компактных кроссовера России – Renault Duster и Hyundai Creta.

И наконец, в число редких машин нашего рынка, которые так и не вернулись в докризисные ценовые рамки начала года, попали авто Toyota (Land Cruiser Prado, RAV-4 и Camry), а также Kia Sportage.

Говорить о восстановлении объемов вторичного рынка пока рано. При этом количество предложений на рынке уже осенью и в декабре стало приближаться к прошлогодним значениям. Поэтому тем, кто решил продать машину, едва ли стоит ждать окончания января. А владельцем свежих автомобилей в более демократичных диапазонах цен можно не особо торопиться, считают эксперты.