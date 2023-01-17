Экспертный прогноз: рынок ипотеки 2023 года будет сопоставим с результатами 2022-го

По статистике от ВТБ, белгородцы оформили ипотеку на 5,3 миллиарда рублей.

По итогам 2022 года жители Белгородской области получили в банке более 1,6 тысячи ипотечных кредитов на 5,3 миллиарда рублей. Средний размер займа в регионе превысил 3,3 миллиона. Треть сделок пришлись на льготные госпрограммы.

Одним из рекордных месяцев по ипотечным выдачам стал декабрь, констатируют в банке: белгородцы за последний месяц года оформили около 200 займов на 701,2 миллиона рублей. Высокий спрос в декабре связан с сезонным ростом активности и традиционными предложениями застройщиков, делавших скидки перед праздниками. Также важным фактором оказалось завершение старых условий программ господдержки ипотеки.

В целом, в течение года именно льготные госпрограммы являлись драйвером роста ипотечного кредитования в регионе. По «Семейной ипотеке» в 2022 году белгородцы получили более 690 миллионов рублей. По программе «Ипотека с господдержкой-2020» - 1,2 миллиарда, по программе льготных займов для специалистов в сфере IT - 19,6 миллиона.

- В 2022 году ипотечный рынок в Белгородской области испытывал на себе значительное давление. Однако жители региона не стали отказываться от планов по приобретению жилья. Важным фактором стимулирования ипотечного кредитования остаются льготные программы. Расширение круга возможных участников позволит большему числу белгородцев стать владельцами качественных и просторных квартир, – отметил Виктор Кривошеев, управляющий ВТБ (ПАО) в Белгородской области, вице-президент.

По прогнозам, в 2023 году рынок ипотеки сможет показать сопоставимые с прошлым годом результаты. Драйверами должны стать модернизация госпрограмм и дальнейшая цифровизация отрасли.