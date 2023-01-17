ВСУ обстреляли белгородский Шебекино 17 января

15 января ВСУ атаковали торговые павильоны в Шебекино. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 17 января, Шебекино подвергся атаке со стороны Украины. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- В результате обстрела окраин города Шебекино пострадавших нет. Есть повреждения линий электропередачи. Энергетики уже приступили к переключению абонентов на резервные линии. Подомовой обход территории продолжается.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, минувшей ночью над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. А 15 января ВСУ атаковали торговые павильоны в Шебекино.