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Политика17 января 2023 6:57

ВСУ обстреляли белгородский Шебекино 17 января

Есть повреждения линий электропередачи
Алексей СЕРГУНИН
15 января ВСУ атаковали торговые павильоны в Шебекино.

15 января ВСУ атаковали торговые павильоны в Шебекино.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 17 января, Шебекино подвергся атаке со стороны Украины. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- В результате обстрела окраин города Шебекино пострадавших нет. Есть повреждения линий электропередачи. Энергетики уже приступили к переключению абонентов на резервные линии. Подомовой обход территории продолжается.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, минувшей ночью над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. А 15 января ВСУ атаковали торговые павильоны в Шебекино.

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