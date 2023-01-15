Шестой фестиваль вареников в Белгороде: колядки, 200 тысяч вареников и новая кулинарная книга

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Белгородский фестиваль вареников прошел уже в шестой раз. Традиционно в областную столицу съехались жители всех муниципалитетов региона, чтобы поделиться рецептами своего родного края и поздравить всех со Старым Новым годом.

На гастрономическом празднике все 22 муниципальных образования представили свои брендовые вареники: с «кузькинской капустой» из Чернянки, «рандолики» с творогом из Губкина, со смородиной в виде рыбок из Нового Оскола и еще много других видов. Дегустация сопровождалась яркой творческой презентацией, песнями, танцами и колядками. Помимо вареников гости могли приобрести уникальную продукцию: соленья, орешки, копчености и другие деликатесы от районов и городских округов.

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В номинации «Лучшая презентация Вареничного Белогорья» победителями гости фестиваля выбрали: Белгородский район; Новооскольский городской округ; Яковлевский городской округ; г. Белгород; Старооскольский городской округ; Губкинский городской округ; Шебекинский городской округ.

Зрители также выбирали фаворитов и в других номинациях:

«Самый вкусный вареник Белогорья»: Корочанский, Чернянский, Ракитянский, Краснояружский районы, Грайворонский городской округ;

«Лучший сувенир Вареничного Белогорья»: Борисовский, Вейделевский, Ровеньский, Красногвардейский и Красненский районы;

«Лучший арт-объект Вареничного Белогорья»: Валуйский и Алексеевский городские округа, Волоконовский, Прохоровский районы.

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В течение всего дня работали 4 полевые кухни, а часть вареников были передали на солдатские привалы, войскам ПВО и отправлены в ПВР в Тульской и Московской области.

Изюминкой фестиваля в этом году стали вареники, приготовленные по рецептам, которые прислали все 89 субъектов страны. Гости смогли путешествовать России, не покидая родное Белогорье. Также часть из этих вареников мы отправили в военные госпитали, так как там находятся жители различных регионов РФ. Это станет небольшим подарком с их малой родины.

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

А еще в Белгороде появится «Вареничная книга Белого города» - с традиционными рецептами самих горожан. В ближайшее время опубликуют ее электронную версию.

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