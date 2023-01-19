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15 января 2023 10:05

200 тысяч вареников, песни, танцы и колядки: в Белгороде прошел кулинарный фестиваль

Фишкой фестиваля стали вареники, приготовленные по рецептам, которые присылали со всей страны. Гости смогли путешествовать по всей России, не покидая родное Белогорье.
Наталия ИЛЮШНИКОВА
200 тысяч вареников, песни, танцы и колядки: в Белгороде прошел кулинарный фестиваль

200 тысяч вареников, песни, танцы и колядки: в Белгороде прошел кулинарный фестиваль

200 тысяч вареников, песни, танцы и колядки: в Белгороде прошел кулинарный фестиваль

200 тысяч вареников, песни, танцы и колядки: в Белгороде прошел кулинарный фестиваль

200 тысяч вареников, песни, танцы и колядки: в Белгороде прошел кулинарный фестиваль

200 тысяч вареников, песни, танцы и колядки: в Белгороде прошел кулинарный фестиваль

200 тысяч вареников, песни, танцы и колядки: в Белгороде прошел кулинарный фестиваль

200 тысяч вареников, песни, танцы и колядки: в Белгороде прошел кулинарный фестиваль

200 тысяч вареников, песни, танцы и колядки: в Белгороде прошел кулинарный фестиваль

200 тысяч вареников, песни, танцы и колядки: в Белгороде прошел кулинарный фестиваль

200 тысяч вареников, песни, танцы и колядки: в Белгороде прошел кулинарный фестиваль

200 тысяч вареников, песни, танцы и колядки: в Белгороде прошел кулинарный фестиваль

200 тысяч вареников, песни, танцы и колядки: в Белгороде прошел кулинарный фестиваль

200 тысяч вареников, песни, танцы и колядки: в Белгороде прошел кулинарный фестиваль

200 тысяч вареников, песни, танцы и колядки: в Белгороде прошел кулинарный фестиваль

200 тысяч вареников, песни, танцы и колядки: в Белгороде прошел кулинарный фестиваль

200 тысяч вареников, песни, танцы и колядки: в Белгороде прошел кулинарный фестиваль

200 тысяч вареников, песни, танцы и колядки: в Белгороде прошел кулинарный фестиваль

200 тысяч вареников, песни, танцы и колядки: в Белгороде прошел кулинарный фестиваль

200 тысяч вареников, песни, танцы и колядки: в Белгороде прошел кулинарный фестиваль