15 января 2023 10:05

200 тысяч вареников, песни, танцы и колядки: в Белгороде прошел кулинарный фестиваль

Фишкой фестиваля стали вареники, приготовленные по рецептам, которые присылали со всей страны. Гости смогли путешествовать по всей России, не покидая родное Белогорье.