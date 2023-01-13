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Экономика13 января 2023 9:45

Металлурги Белгородчины модернизируют производство

Новые реакционные трубы повышают не только его мощность, но и надежность
Источник:kp.ru
Металлоинвест модернизировал установку металлизации комплекса по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ-3) на Лебединском ГОКе.

Металлоинвест модернизировал установку металлизации комплекса по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ-3) на Лебединском ГОКе.

- Горячебрикетированное железо – востребованный продукт на российском и зарубежном рынках. Модернизация установки обеспечивает дополнительные гарантии четкого выполнения всех обязательств перед нашими партнерами, – отметил управляющий директор Лебединского ГОКа Александр Токаренко.

Инвестиции Металлоинвеста в проект составили около 2,5 миллиарда рублей. В процессе модернизации была произведена замена 540 реакционных труб реформера установки металлизации. Новые трубы изготовлены из специальной жаропрочной стали и имеют большую толщину стенки. Они устойчивы к деформации и образованию трещин под воздействием высоких температур. Эксплуатационный ресурс труб вырастет до 100 тыс. часов.

Производственная мощность ГБЖ-3 увеличилась на 3%, до более чем 2 миллионов тонн брикетов в год. Рост производительности установки достигнут за счёт увеличения диаметра труб. Это позволяет получать больше восстановительного газа, необходимого для производства дополнительного объема брикетов.

Кроме того, повышена надежность оборудования, а также сократится время простоя при обслуживании и ремонте установки металлизации.

БИЗНЕС-ПРЕСС