Металлурги Белгородчины модернизируют производство

Металлоинвест модернизировал установку металлизации комплекса по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ-3) на Лебединском ГОКе.

- Горячебрикетированное железо – востребованный продукт на российском и зарубежном рынках. Модернизация установки обеспечивает дополнительные гарантии четкого выполнения всех обязательств перед нашими партнерами, – отметил управляющий директор Лебединского ГОКа Александр Токаренко.

Инвестиции Металлоинвеста в проект составили около 2,5 миллиарда рублей. В процессе модернизации была произведена замена 540 реакционных труб реформера установки металлизации. Новые трубы изготовлены из специальной жаропрочной стали и имеют большую толщину стенки. Они устойчивы к деформации и образованию трещин под воздействием высоких температур. Эксплуатационный ресурс труб вырастет до 100 тыс. часов.

Производственная мощность ГБЖ-3 увеличилась на 3%, до более чем 2 миллионов тонн брикетов в год. Рост производительности установки достигнут за счёт увеличения диаметра труб. Это позволяет получать больше восстановительного газа, необходимого для производства дополнительного объема брикетов.

Кроме того, повышена надежность оборудования, а также сократится время простоя при обслуживании и ремонте установки металлизации.