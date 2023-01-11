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Политика11 января 2023 8:20

Ночью 11 января в Белгородской области оперировали раненую во время обстрела ВСУ женщину

Врачи продолжают бороться за ее жизнь
Алексей СЕРГУНИН
10 января в результате обстрела Шебекино со стороны Украины пострадали шесть человек.

10 января в результате обстрела Шебекино со стороны Украины пострадали шесть человек.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Всю минувшую ночь оперировали женщину, которая пострадала накануне во время обстрела Шебекино. Об этом на своей странице в VK сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Сейчас она находится в реанимационном отделении, врачи борются за ее жизнь. С утра министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников доложил о том, что все необходимое сделано. Надеюсь, что жизнь женщины будет спасена. Встречался вчера с ее родственниками, с мужем, сыном. Конечно, все переживают и думают только об одном. Надеемся, что врачи сделают все, чтобы спасти жизнь человека. Будем молиться за это.

Напомним, что накануне, 10 января, в результате обстрела Шебекино со стороны Украины пострадали шесть человек, пять из которых после оказания медицинской помощи отправились домой на амбулаторное лечение.

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