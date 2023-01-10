В результате обстрела Шебекино Белгородской области пострадали два человека

Мужчина и женщина пострадали при обстреле Шебекино. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков вечером 10 января сообщил, что идет обстрел города Шебекино со стороны Украины. По предварительной информации, пострадали два человека.

- В настоящий момент идет обстрел города Шебекино. По предварительным данным, есть двое пострадавших — мужчина и женщина. Информация по разрушениям уточняется. Все оперативные службы находятся на месте, - написал глава Белгородской области в своем телеграм-канале.