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НовостиПолитика10 января 2023 18:15

В результате обстрела Шебекино Белгородской области пострадали два человека

Все оперативные службы находятся на месте происшествия
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Мужчина и женщина пострадали при обстреле Шебекино.

Мужчина и женщина пострадали при обстреле Шебекино.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков вечером 10 января сообщил, что идет обстрел города Шебекино со стороны Украины. По предварительной информации, пострадали два человека.

- В настоящий момент идет обстрел города Шебекино. По предварительным данным, есть двое пострадавших — мужчина и женщина. Информация по разрушениям уточняется. Все оперативные службы находятся на месте, - написал глава Белгородской области в своем телеграм-канале.