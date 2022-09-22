Мораторий на банкротство заканчивается 1 октября 2022 года

Платить по кредитам Вы перестаёте сразу после обращения в ФЦБ

Что такое мораторий на банкротство и как он помогает должникам

Давайте разберемся, в чем смысл моратория. Действует он с 1 апреля 2022 года и продлится минимум 6 месяцев — до 1 октября 2022 года. Введен мораторий с целью поддержки предпринимательской деятельности и помощи гражданам, попавшим в трудное финансовое положение.

Суть моратория на банкротство в том, что он запрещает кредиторам обращаться в суд с заявлением о несостоятельности должника. При подаче подобного заявления до 1 октября 2022 года суд вернет его заявителю, ссылаясь на Постановление Правительства РФ от 28 марта 2022 года №497. Мораторий автоматически запускает продолжниковые механизмы, предусмотренные п. 3 ст. 9.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В частности, не начисляются пени и штрафы за просрочку выполнения обязательств по договорам и несвоевременное внесение обязательных платежей.

Что ждет должника после моратория

Следовательно, после 1 октября 2022 года граждане, которые имеют задолженности, но не могут по ним платить, будут обязаны вновь осуществлять ежемесячные платежи с учетом неустойки (штрафы и пени) и иных финансовых санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств. К тому же вновь начнется давление со стороны кредиторов и коллекторов.

Продлят ли мораторий

Слух о том, что мораторий продлят, не подтвердился. Как писал “Коммерсантъ”, Глава Минэкономики Максим Решетников заявил, что правительство России не собирается продлевать мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Он добавил, что при этом правительство готово обсуждать с профильными ведомствами исключения в случае необходимости.

«Позиция, которую мы обсуждали в правительстве — не продлевать мораторий на банкротство, потому что в настоящий момент это создает гораздо больше вопросов. Это, в том числе и запрос самого предпринимательского сообщества. В то же время мы готовы с рядом отраслевых ведомств какие-то исключения, нюансы обсуждать, но это должны быть какие-то исключительные случаи и обоснованные», — сказал Максим Решетников на Восточном экономическом форуме.

Воспользуйтесь своим законным правом!

Есть ли жизнь после моратория?

Что же делать тем, у кого возможность выплачивать свой долг не появилась?

Государство предоставляет возможность законно списать свои задолженности. Благодаря ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)» каждый гражданин России может списать свои задолженности по кредитам, налогам, ЖКХ, займам в МФО и даже некоторым штрафам. Сделать это возможно, пройдя процедуру банкротства. Данная процедура является достаточно сложной, и, не являясь юристом, человек может совершить ряд ошибок, которые влекут за собой финансовые потери.

“В судебной практике были случаи, когда люди решались самостоятельно пройти процедуру, но совершали ошибки даже на этапе составления заявления. Последствия были неприятны. В итоге долг был списан не полностью. Самым неприятным из всего оказывался факт того, что ежемесячные платежи всё также не было возможности платить, а инициировать повторно процедуру банкротства возможно только через 5 лет”, – говорит управляющий партнер Федеральной юридической компании ФЦБ Светлана Яурова.

Мы советуем вам не боятся окончания моратория, а избавиться от своих долгов заблаговременно. При этом обращаться за профессиональной юридической помощью!

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Воспользуйтесь своим законным правом!

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Автор: Александра Скороход