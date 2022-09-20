Губернатор Белгородской области объяснил, почему во время обстрела Валуек не включили систему оповещения

Вячеслав Гладков объяснил, когда включается система оповещения. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Во время прямой линии у губернатора Белгородской области спросили, почему при обстреле Валуек не работала система оповещения. Глава региона отметил, что ее включают, чтобы предупредить население о надвигающейся беде – например, природном катаклизме. То, что произошло, предсказать невозможно – слишком короткое время и большая скорость полета снарядов.

- Давайте на минутку с вами представим, что во время обстрела заработала система оповещения. Что бы сделали люди, когда услышали сигнал тревоги? Они выбегают на улицу, стоят в полный рост, незащищенные стенами своих домов и становятся поражаемыми мишенями – то, чего и хочет достигнуть противник. И количество жертв абсолютно очевидно было бы больше. Мы этого допустить не можем, - объяснил Вячеслав Гладков.

Глава региона также добавил, что в приграничных селах с местными жителями проводится профилактическая работа. Их предупреждают о том, как нужно вести себя при обстреле. В этом случае необходимо занять горизонтальное положение, спрятаться в укрытие подальше или хотя бы находиться подальше от окон. По мнению Вячеслава Гладкова, ситуация непростая и действовать поспешно в данном случае нельзя.

Он также заверил обратившегося на прямую линию мужчину в том, что система оповещения в Валуйках имеется. Вячеслав Гладков предложил автору вопроса оставить свои контакты. Губернатор пообещал, что во время визита в Валуйский городской округ покажет ему, как устроена и работает система оповещения.