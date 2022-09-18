В Валуйках Белгородской области после обстрела со стороны Украины пострадало 72 дома

Больше 70 домой повреждены после обстрела в Валуйках. фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Губернатор Белгородской области сегодня посетил Валуйский городской округ. По его словам, на сегодняшний день там самые тяжелые последствия от обстрела со стороны Украины после города Белгорода 3 июля. Уже сейчас подомовой обход показал, что разрушения различной степени тяжести есть в 72 домах. По девяти из них будет проводиться дополнительная экспертиза, но невооруженным глазом видно, что они не подлежат восстановлению. Их будут сносить и отстраивать с нуля.

Глава региона также сообщил, что алгоритм действий по восстановлению остается тем же. С 19 сентября заместитель губернатора Владимир Базаров, министр строительства Оксана Козлитина, министр ЖКХ Алексей Ботвиньев и глава округа Алексей Дыбов проведут подомовой обход территории, зафиксируют все разрушения. Еще раз на месте проговорят с жителями. И там, где это возможно, строительные бригады сразу начнут восстановительные работы.

Там, где это возможно, строительные бригады сразу начнут восстановительные работы.фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

- Отдельно дал поручение Алексею Ивановичу помочь жителям вывезти личные вещи и, если это необходимо, организовать складское помещение под хранение, пояснил Гладков. - Проговорил на месте с жителями разрушенных домом о том, как и с чем будем помогать. Как и раньше, договариваемся с жителями, что ремонт каждого дома будет снят с контроля только после получения расписки собственника жилья в том, что все восстановлено в полном объеме и претензий нет. Это же правило касается и личного транспорта, - подчеркнул губернатор.

Напомним, 16 сентября Валуйки подверглись обстрелу со стороны Украины. Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. Произошло возгорание нескольких частных жилых домов и автомобилей по ул. Школьная. В результате обстрела погиб местный житель - сотрудник юридического отдела Валуйской ЦРБ. Еще двое получили легкие ранения.