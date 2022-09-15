ВСУ четвертый день кряду обстреливают Белгородскую область

14 сентября. Вячеслав Гладков общается с жителями села Красный Хутор, которое уже второй день обстреливают со стороны Украины.

- ВСУ вновь обстреливают село Красный Хутор Белгородского района. По докладу главы поселения новые разрушения есть в 14 домовладениях, - написал в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам Вячеслава Владимировича, предварительно пострадавших нет. Жители улиц, проходящих вдоль границы, еще вчера были отселены.

Таким образом, Белгородчину со стороны Украины обстреливают четыре последних дня. Вчера, 14 сентября, также был атакован Красный Хутор. Причем, во второй раз – в присутствии Вячеслава Гладкова.

13 сентября ВСУ обстреляли село Шелаево Валуйского городского округа, а также село Журавлевка Белгородского района.

Днем ранее, 12 сентября, со стороны Украины атаковали пограничный пункт пропуска Логачевка в Валуйском районе. Погибла одна женщина, четверо человек ранены.

Напомним, что российские войска с 24 февраля проводят спецоперацию на Украине. И с того же дня Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны соседнего государства. 11 мая первой мирной жертвой на территории РФ стал 18-летний житель белгородского села Солохи Руслан Нефедов.